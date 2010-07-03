Представлена программа "Московской весны A Cappella" на выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В оргкомитете фестиваля "Московская весна A Cappella-2019" представили график мероприятий на выходные.

В День Победы, 9 мая, на площадках фестиваля вокалисты исполнят песни, посвященные Великой Отечественной войне. Так, на Триумфальной площади в 18.00 и 19.00 выступит ансамбль Центрального Дома Российской Армии, а на улице Хачатуряна в это же время будет исполнять песни ансамбль народной песни "Любо-мило".

10 мая на сценах по всему городу пройдут выступления лучших исполнителей со всего мира, участников открытого международного конкурса "Московская весна A Cappella". Завершится день получасовым выступлением исполнителя Егора Крида в парке "Зарядье" (начало концерта – в 21:30).



"Мосгорсправка": "Московская весна А Cappella"

Суббота, 11 мая, объявлена днем мюзиклов: 43 музыкальных представления пройдут сразу на 15 площадках. Вечером того же дня пройдет церемония награждения победителей конкурса "Московская весна A Cappella" и гала-концерт. В специальной программе - спектакли "Граф Орлов", "Грустный понедельник", "Феи с Алмазных Гор", мюзиклы "Тайны Парижа" и "Призрак любви". Театр Новых пьес приглашает гостей в Парк Горького в 18:00 на семейный музыкальный интерактивный спектакль "Маленький принц".

12 мая – заключительный день фестиваля. На центральных площадках столицы пройдут выступления победителей и призеров. На Тверской площади в этот день подведет итоги работы фестивальная "Школа вокала". В программе – отчетный концерт с участием гостей фестиваля.

Фестиваль стартовал 1 мая. В программе выступления более 50 коллективов. Мероприятие представляет собой международный конкурс исполнителей в жанре a cappella. В этом году участвуют 195 участников из разных стран.

