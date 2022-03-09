Монумент "Покорителям космоса" отреставрируют на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

До конца 2023 года на ВДНХ отреставрируют монумент "Покорителям космоса". Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

"Мемориальный комплекс "Покорителям космоса" – памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Специалисты проработали план его реставрации до мелочей", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Специалисты приведут в порядок 110-метровую стелу и памятник Константину Циолковскому. Его очистят от загрязнений, восстановят титановые пластины, заделают трещины на постаментах, отреставрируют горельефы и надписи.

Монумент создан по проекту архитекторов Александра Колчина, Михаила Барща и Андрея Файдыш-Крандиевского. Модель ракеты сделана из титана, дымовой шлейф облицован титановыми пластинами. На бронзовых горельефах находятся изображения инженеров, рабочих, конструкторов и ученых.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников.

Эксперты описали их внешний вид, в частности составили перечень элементов, представляющих архитектурную, историческую или иную ценность. Теперь их реставрация может быть осуществлена только при согласовании соответствующих проектов с Мосгорнаследием.

