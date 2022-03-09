Здание предприятия "Аэрогеофизика" на северо-западе Москвы реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Южное Тушино реконструируют здание научно-производственного предприятия "Аэрогеофизика". Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы <...> приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении земельного участка по адресу Походный проезд, владение 19", – говорится в сообщении.
Уточняется, что внесение изменений в правила землепользования позволит провести реконструкцию указанного здания. В ходе работ планируется в том числе почти вдвое увеличить площадь предприятия: с 1,2 тысячи квадратных метров до 2,2 тысячи.
Как отметили в Москомстройинвесте, после завершения реконструкции здание будут использовать под офисные помещения.
9 марта стало известно, что в Московском зоопарке завершилась реконструкция пешеходного моста. Также там появился новый вход со стороны станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии. Для удобства маломобильных граждан в нем обустроили пассажирский лифт и пандусы.
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