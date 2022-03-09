Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Московском зоопарке завершили реконструкцию пешеходного моста. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, появился новый вход со стороны станции метро "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии. Это двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами и сувенирными магазинами. Для удобства маломобильных посетителей зоопарка в павильоне обустроили пассажирский лифт и пандусы.

Помимо этого, специалисты демонтировали лестницу и возвели дополнительное пролетное соединение параллельно существующему.

В материале отмечается, что на территории зоопарка завершается строительство павильона "Ластоногие". В настоящее время идут пусконаладочные работы и отделка помещений. Это комплекс из пяти бассейнов с помещениями для морских животных – белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков и тюленей.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перейдет с 1 марта на весенний режим работы. Посетители смогут увидеть животных с 09:00 до 18:00, при этом вход будет закрываться в 17:00.