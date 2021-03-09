В Москве продлят работу некоторых катков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работу некоторых катков в столице продлили еще неделю. Такое решение приняли в связи с устойчивой минусовой температурой, сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Речь идет об искусственных катках. В частности, будут открыты ледовые площадки в Измайловском, Гончаровском и Таганском парках, в парках "Фили", "Дубки" и "Красная Пресня", в усадьбе "Воронцово", в парках Ангарские пруды и 50-летия Октября.

В то же время с 9 марта закрываются катки в Парке Горького, саду Баумана, "Эрмитаже", парке "Ходынское поле" и ландшафтном парке "Митино", в Бабушкинском и Перовском парках.

Москвичам напомнили, что для посещения катков в этом сезоне нужно заранее приобрести билеты, в том числе "нулевые" для бесплатных ледовых площадок. В раздевалках и прокатах следует использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центра Европейской России на текущей неделе ждут самые серьезные холодные аномалии.

10 марта давление резко возрастает и погода будет по-настоящему зимней и антициклональной. Жителей Москвы утром в среду ждут 15–16 градусов мороза, по области столбики термометра опустятся до минус 19. В дальнейшем мороз будет усиливаться.

В ночь на 11 марта температура воздуха опустится до минус 21 градуса, по области – до минус 24 градусов, а в пониженных местах – до минус 28 градусов.