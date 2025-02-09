Свыше 300 жителей столицы смогут получить квартиры по реновации в Бутырском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В конце января в Бутырском районе открылся центр информирования по переселению для участников программы реновации. Обратиться туда могут жильцы дома 8 на улице Фонвизина и дома 25 на улице Добролюбова, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Город предложил равнозначные квартиры почти 380 москвичам, которые проживали в этих домах, в декабре 2024 года. Уже в январе они начали осматривать жилье, отметил Гаман. Его слова приводит портал мэра и правительства города.

Первый этаж новостройки, в которой им предлагают квартиры, было решено оставить нежилым. Предполагается, что там будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры, в числе которых магазины, кафе и пункты выдачи заказов.

В общей сложности в этом односекционном доме, площадь которого составляет 10,7 тысячи квадратных метров, насчитывается 182 квартиры. При этом две из них адаптированы для маломобильных граждан. Там созданы расширенные коридоры и установлена специальная сантехника, рассказал в свою очередь министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Здание расположено рядом со станциями метро "Фонвизинская" и "Тимирязевская", в пешей доступности находятся школы, детский сад и медицинский колледж. В подъезде установлены четыре лифта грузоподъемностью тысяча и 400 килограммов, обустроена консьержная зона и колясочные", – отметил он.

Между тем более 370 москвичей получили новые квартиры по программе реновации в жилом комплексе по адресу улица Кедрова, дом 16, корпус 3. Поэтапное переселение в новостройку началось в декабре прошлого года. Первыми к осмотру квартир приступили 170 жителей, проживающих по адресам улица Шверника, дом 2, корпус 2 и Большая Черемушкинская улица, дом 6, корпус 2.