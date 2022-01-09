Резиденты технополиса "Москва" в 2021 году выпустили микроэлектроники на 8,5 млрд рублей

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 50% продукции резидентов технополиса "Москва" в прошлом году было выпущено в сфере микроэлектроники, ее общая стоимость составила 8,5 миллиарда рублей, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

"Предприятия особой экономической зоны столицы вели активную научно-внедренческую работу в 2021 году. Более чем по 40 кейсам интеллектуальной деятельности компании получили патенты, товарные знаки и свидетельства о государственной регистрации. Большинство из них приходятся на резидентов кластера микроэлектроники, которые также обеспечивают в ОЭЗ Москвы свыше 50% выпуска всей продукции", – сказал он.

Всего, по данным пресс-службы, в сфере микроэлектроники работают более 30 резидентов технополиса. По словам гендиректора особой экономической зоны Геннадия Дегтева, поддержке этих предприятий уделяется большое внимание.

"Актуальные вопросы развития микроэлектроники обсуждались в различных форматах. В частности, проблема дефицита чипов стала темой дискуссии техноклуба на площадке "Алабушево", где производители делились своими планами по импортозамещению", – сказал он.

Дегтев отметил, что некоторые разработки отрасли уже успели получить широкую известность. В частности, научно-производственный центр "Элвис" в минувшем году наладил серийный выпуск первого отечественного чипа для планшетных компьютеров "Скиф", а предприятие "Микрон" выпустило экспериментальную серию первого российского микроконтроллера RISC-V.

Ранее в особой экономической зоне "Технополис "Москва" построили завод по производству печатных плат и электронных модулей. Его откроют в 2022 году. Завод ежегодно будет выпускать более шести миллионов квадратных дециметров плат, которые можно использовать в автомобильной промышленности, медицине, светодиодной технике, потребительской электронике и других сферах производства.