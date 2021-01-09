140 тысяч москвичей поучаствовали в рождественских богослужениях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
140 тысяч москвичей приняли участие в рождественских богослужениях, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова.
"Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января – 60 тыс. москвичей", – заявил Сучков.
Он отметил, что богослужения состоялись в около 475 храмах. Их провели с соблюдением всех правил санитарной безопасности.
Сучков подчеркнул, что ежегодно в рождественских богослужениях принимают более 1 миллиона человек.
"Так, в столице в этом году приняло участие в богослужениях почти в 10 раз меньше москвичей, чем обычно", – сказал глава ведомства.
Ранее россиян с Рождеством поздравил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что путеводной звездой людей является надежда на лучшее и ожидание чуда.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что Рождество несет людям радость и надежду. Он отмечал, что ограничения, введенные из-за коронавируса, не могут помешать дарить любовь и тепло своим близким.
Москва встретила Рождество
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