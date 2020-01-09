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Город

15:46

Частные инвесторы построили в Москве пять школ в 2019 году

город недвижимость образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В минувшем году в столице за счет частных инвесторов были построены пять школ и один блок начальных классов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, прошедший год стал уникальным по объему ввода школ в эксплуатацию инвесторами. К таким результатам привела планомерная работа городских властей и инвестиционного сообщества.

Четыре образовательных учреждения располагаются на территории ТиНАО: школа на 600 мест в поселении Внуковском, школа на 775 мест в Московском и две школы на 1100 мест в поселении Сосенском.

Еще одну школу на 250 мест построили в районе Войковском на севере столицы, а в районе Беговом появился блок начальных классов на 200 мест.

Левкин добавил, что с 2011 по 2018 год инвесторы в Москве построили 23 школы на 18 017 мест.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что 11 школ для более 10 тысяч детей планируется построить в ТиНАО до конца 2020 года. Кроме того, в 2035 году в ТиНАО хотят ввести в эксплуатацию порядка 300 новых детских садов и 170 школ.

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