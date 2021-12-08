Сергунина: экспортеры выберут зарубежные выставки при поддержке города в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели выберут зарубежные бизнес-миссии и выставки для продвижения продукции за рубежом в 2022 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

До конца декабря предприниматели на портале Московского экспортного центра могут проголосовать за события из 13 отраслей, в том числе IT-сферы, кино, анимации, промышленности и электроники.

"Продвижение на международных мероприятиях – один из наиболее востребованных инструментов поддержки у экспортеров. За последние пять лет 1,3 тысячи столичных компаний при поддержке города представили свою продукцию более чем на 70 выставках по всему миру", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Каждый год Московский экспортный центр организует коллективные стенды под единым брендом Made in Moscow, на котором предприниматели презентуют свою продукцию. Принять участие могут компании, зарегистрированные в столице не менее шести месяцев и не имеющие задолженности на сумму свыше 100 тысяч рублей.

"В 2021 году было организовано 40 бизнес-миссий, в которых приняли участие более 700 компаний. Столичные предприниматели могли представить свою продукцию на крупнейших профильных мероприятиях в Китае, Гонконге, Корее, ЮАР, а также другим партнерам по всему миру", – уточнил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее сообщалось, что более 13 тысяч предпринимателей Москвы получили субсидии на размещение онлайн-рекламы в рамках программы столичного правительства с "Яндексом".

