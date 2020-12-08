Жилой дом по программе реновации планируют ввести в Хорошёво-Мнёвниках в 2021 году

13:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жилой дом на 200 квартир, построенный в рамках программы реновации, планируют ввести в эксплуатацию в Хорошёво-Мнёвниках в 2021 году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Здание располагается на Карамышевской набережной, владении 22, корпусе 21. Уже завершены работы по возведению монолита, идет процесс устройства внутренних инженерных сетей, черновая отделка и благоустройство территории.
Дом состоит из двух отдельно стоящих корпусов, возводимых по индивидуальному проекту. Фасады зданий облицуют отделочным кирпичом. Предусмотрены корзины под кондиционеры, автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов.
Всего в двух корпусах будет 54 однокомнатных, 109 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Общая площадь квартир составляет около 12 тысяч квадратных метров. Одну квартиру оборудуют для маломобильных жильцов.
На первом этаже дома разместятся вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного и для хранения уборочного инвентаря. Также там смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.
На придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.
Всего в районе Хорошёво-Мнёвники новые квартиры получат жители 156 сносимых домов, для начала расселения подобраны 12 стартовых площадок.
Ранее в столичном Стройкомплексе рассказали, что по программе реновации в Москве уже построили более 1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. За все время реализации проекта построено 80 жилых домов, 62 из которых переданы под заселение.
В столичном районе Богородское было завершено строительство жилого дома на 96 квартир в рамках программы реновации. Новый дом рассчитан на 96 квартир.
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