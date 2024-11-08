Открытый инклюзивный фестиваль "1+1" пройдет в Москве в 10-й раз

Фото: 1plus1.gppc.ru

Регистрация на X Открытый московский фестиваль "1+1": равные условия – равные возможности" начнется 11 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Участниками фестиваля смогут стать инклюзивные коллективы образовательных организаций России.

"Открытый московский фестиваль "1+1": равные условия – равные возможности" – одно из важнейших городских событий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", – отмечается в сообщении.

Департамент подчеркнул, что в состав команды должны входить дети и молодежь в возрасте от 5 до 20 лет. Направлениями фестиваля являются художественно-творческое и интеллектуально-познавательное.

Первое направление включает в себя номинации "Концертная программа", "Трейлер" и "Афиша", а также одну необязательную – "Ведущие концертной программы". Второе же направление посвятят 80-летию Великой Победы. Командам предстоит создать культурно-познавательный маршрут от своей школы до культурно-исторического объекта, разработать интеллектуальную викторину и сделать видеоролик, который будет отражать участие коллектива в фестивале.

Весной следующего года в рамках фестиваля пройдет интеллектуальная онлайн-олимпиада, а в апреле – заключительный гала-концерт и церемония награждения лауреатов и дипломантов.

Между тем на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ) стартовали дистанционные этапы Московской олимпиады школьников. К участию приглашаются ученики 5–11-х классов со всей страны. Олимпиада школьников проходит по 23 направлениям. Задания при этом составляются ведущими учеными и преподавателями вузов.

