Около 50 тыс консультаций получили москвичи по программе реновации с начала года

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Специалисты департамента градостроительной политики Москвы, единого контактного центра Стройкомплекса и Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации с начала 2023 года ответили на более чем 47,2 тысячи обращений жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса правительства города.

"Из всех обращений больше всего – более 24,7 тысячи – поступило в Общественный штаб. Это наиболее востребованный канал связи, он обеспечивает взаимодействие жителей с органами исполнительной власти и организациями", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Еще 16,3 тысячи вопросов поступили в единый контактный центр Стройкомплекса и 6,2 тысячи – к специалистам департамента. За октябрь этого года в Москве обработали более 4,8 тысячи обращений.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что чаще всего москвичи спрашивали о механизме переселения и гарантиях для участников программы, а также о сроках переезда и стартовых площадках.

"С каждым годом переселение ведется все активнее, число жителей, участвующих в переселении, возрастает", – подчеркнул он.

В свою очередь, председатель штаба и член Общественной палаты Москвы Валерий Теличенко сообщил, что штаб организует приемы граждан каждый месяц. На них специалисты объясняют реализацию программы реновации.

Ранее специалисты приступили к возведению жилого дома по программе реновации в районе Рязанском. В будущей новостройке на 492 квартиры планируется разместить 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных квартир.

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