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Город

16:22

Какао-бобы разыграют в "Аптекарском огороде" с 9 по 13 ноября

город

Фото: Аптекарский огород

Какао-бобы планируется разыграть с 9 по 13 ноября в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом Агентству "Москва" рассказали представители столичного сада.

В результате победители смогут в домашних условиях вырастить шоколадное дерево. "Плод какао пришлось срезать чуть раньше запланированного времени – к сожалению, его пытались оторвать посетители и повредили плодоножку. Какао – тропическая "шоколадная тыква": его спелые плоды тоже оранжевого цвета", – сказали в пресс-службе.

Как уточнили в "Аптекарском огороде", по форме крупные плоды похожи на лимон, вытянутую дыню или огурец. Так, какао-бобы можно будет использовать для того, чтобы приготовить какао-массу, какао-порошок, а также шоколад.

Планируется, что разыграют приз на странице Ботанического сада в Instagram. Люди, которым вручат подарок, смогут получить урожай через пять-шесть лет.

Ранее тыкву "Гигант Атлантики" разрезали в "Аптекарском огороде". Ее вес – свыше 400 килограммов.

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