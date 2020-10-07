В "Аптекарском огороде" появился бесплатный мобильный аудиогид

17:48
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервис, который расскажет об уникальной флористической коллекции, запущен компанией "МТС" и Ботаническим садом МГУ в рамках федерального проекта "Место силы".
Специально разработанный и озвученный директором "Аптекарского огорода" Алексеем Ретеюмом маршрут длится два часа. Планируется, что за это время посетители погуляют по смешанным лесам средней полосы России, дальневосточному саду, понаблюдают за охотой растений, увидят самую большую в мире кувшинку, способную выдержать человека.
Еще участники узнают, как в современном городе собрать дождевую воду и многое другое. Найти данный аудиогид можно на платформе izi.TRAVEL.
Абонентам любого оператора достаточно будет скачать одноименное приложение на смартфон и запустить в нем аудиогид "Место силы. Аптекарский огород".
"В этом году МТС запустила федеральную комплексную программу в сфере экологии "Место силы", направленную на сохранение природного наследия, развитие экологического просвещения и поддержку экотуризма с помощью цифровых технологий. Мы рады, что "Аптекарский огород", несомненно являющийся одним из любимых москвичами и гостями города мест, стал первой в столице площадкой для реализации проекта", – заявил советник по телекоммуникационному бизнесу МТС Евгений Галушко.
По его словам, этот аудиогид станет стартовой точкой для совместного развития цифровой инфраструктуры столичного сада.
"Старейший ботанический сад России наконец вступил в современность! У нас появился первый цифровой аудиогид – за всю, более чем 314-летнюю историю. "Аптекарский огород" шагнул в новую эру", – подчеркивает директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.
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