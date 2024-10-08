Отопление включено более чем в 30% столичных зданий

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

За первые сутки с начала отопительного сезона теплом обеспечили более 30% зданий Москвы, сообщается в телеграм-канале ПАО "МОЭК".

По данным на утро вторника, 8 октября, к системе теплоснабжения подключили 22 тысячи зданий. Среди них 13 тысяч жилых домов (40% от общего количества) и более 4 тысяч объектов социальной сферы.

После подачи тепла в дом управляющие компании должны выполнить регулировочные мероприятия на внутридомовой системе отопления.

В МОЭК напомнили, что включение отопления – поэтапный процесс и на него отводится до пяти дней.

Ранее сообщалось, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Они провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло выявить ненадежные участки и отремонтировать их.

На этой неделе в Москву придут первые заморозки, предупредил ранее синоптик Александр Шувалов. По его информации, температура воздуха 8 октября начнет снижаться, а 9-го числа столица попадет в тыловую часть циклона, из-за чего температура не превысит 10 градусов. При этом ночью воздух не охладится до минусовых значений из-за отсутствия прояснений в небе.