Московские волонтеры пройдут стажировку на Алтае и в Дагестане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столичные волонтеры в сфере культуры и экологии пройдут стажировки на Алтае и в Дагестане. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выезды московских волонтеров в регионы состоятся с 26 по 29 октября. Подать заявку на участие могут москвичи в возрасте от 18 лет на сайте ресурсного центра "Мосволонтер" до 13 октября. Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор.

Сообщается, что попасть на обучение смогут около 30 человек, в том числе и медиаволонтеры.

В Республике Алтай столичные волонтеры узнают все о сохранении природного наследия. Они отправятся в тур по городу Горно-Алтайску, побывают на экскурсиях в Национальном музее имени А.В. Анохина и "Этно-экологическом музее алтайской культуры имени В.В. Отришко", где познакомятся с местными традициями.

Волонтеры, которые отправятся Дагестан, прогуляются по Махачкале, а также отправятся на экскурсию в Национальный музей Республики Дагестан имени Алибека Тахо-Годи и встреча с организаторами. Участники стажировки познакомятся с историей, культурой и ремеслами этих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве 241 социально ориентированная некоммерчесская организация получит поддержку городских властей в этом году. Как отметил Собянин, треть подавших заявки организаций, участвовали в конкурсе впервые. Наибольшее количество победителей отобрали в номинации "Молодежь Москвы", это 66 проектов. Много заявок также отобрали в номинациях "Наше наследие" и "ЗОЖ и спорт".