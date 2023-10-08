"Аллею наставников" открыли на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Аллею наставников" торжественно открыли в сквере на Нахимовском проспекте на юго-западе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"На стендах разместили портреты 32 выдающихся личностей, чья жизнь и профессиональная деятельность тесно связаны с юго-западом столицы. Это заслуженные педагоги, ученые, врачи, артисты, художники, строители – все те, кто внес огромный вклад в развитие страны и воспитал целые плеяды учеников", – отметили в сообщении.

2023 года в России объявлен Годом педагога и наставника, а создание такой аллеи является еще одним способ напомнить о важной роли учителей в жизни каждого человека.

На стендах "Аллеи наставников" разместили портреты кинорежиссера народного артиста СССР Эльдара Рязанова, актера и театрального режиссера Армена Джигарханяна, заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимира Локтева, народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки, заслуженного учителя Российской Федерации Евгения Ямбурга, президента Российского университета дружбы народов Владимира Филиппова и многих других.

"Аллею наставников" создали по инициативе советника префекта ЮЗАО, который сам долгое время возглавлял округ, Валерия Виноградова.

"Год педагога и наставника – это не только возможность отдать должное тем, кто посвятил свою жизнь образованию и воспитанию молодежи, но и признание того, что в нашем округе вырастают люди, которые будут определять будущее России", – отметил Виноградов.

"Аллея наставников" планируется дополнять портретами тех, кем гордится Юго-Западный округ Москвы.

Ранее сообщалось, что фотовыставка "О тех, благодаря кому..." в честь педагогов и наставников открылась в восьми столичных парках. Фотовыставка продлится до конца октября в шести районах Москвы: Тверском, Таганском, Хорошевском, Филевском, Обручевском, Митине, Измайлове и Кузьминках. На каждой точке будут продемонстрированы разные стенды с историями преподавателей.