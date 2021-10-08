Москвичам рассказали, откуда появился снег в Отрадном

Коммунальщики рассказали о происхождении сугроба в Отрадном
Снежный сугроб на проезде Якушкина в Отрадном образовался в результате работ по реконструкции трубопровода холодного водоснабжения. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
В ведомстве пояснили, что снег, который привлек внимание местных жителей, появился на улице из-за применения специальной технологии бестраншейного ремонта, в которой используется пропитанный смолой стеклопластиковый чулок.
"К месту работ чулок перевозят в машине со льдом, чтобы пластифицирующая смола не затвердела раньше времени. Когда рукав уже протянут в трубопровод, по нему запускают циркуляцию горячей воды. Под воздействием высоких температур он быстро затвердевает и обволакивает старую трубу изнутри", – говорится в сообщении.
Отмечается, что данный метод позволяет продлить срок функционирования трубы примерно на 50 лет при минимальном объеме земляных работ.
Ранее специалисты Мосводоканала локализовали утечку после прорыва трубы около дома 8 по Шелепихинской набережной. Сотрудники приехали на место спустя 10 минут, оперативно ликвидировали неисправность и привели в порядок территорию в зоне происшествия.
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