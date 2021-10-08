Московские дороги и тротуары промоют шампунем 9 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 9 октября, дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также прилегающие к ним парковки, приведут в порядок тротуары, дворы и общественные пространства. Комплексные бригады работников коммунальных служб проведут промывку вручную в недоступных для техники местах.

В пресс-службе добавили, что с помощью специального шампуня убираются мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой.

По словам специалистов, используемое моющее средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве.

Ранее промывка дорог перед осенне-зимним сезоном поводилась 25 сентября. Автомобилистов просили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не доставлять неудобства движению колонн техники.