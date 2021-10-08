Московские дороги и тротуары промоют шампунем 9 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 9 октября, дороги и тротуары Москвы промоют специальным шампунем, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
Специалисты обработают асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, а также прилегающие к ним парковки, приведут в порядок тротуары, дворы и общественные пространства. Комплексные бригады работников коммунальных служб проведут промывку вручную в недоступных для техники местах.
В пресс-службе добавили, что с помощью специального шампуня убираются мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой.
По словам специалистов, используемое моющее средство совершенно безопасно и полностью разлагается в почве.
Ранее промывка дорог перед осенне-зимним сезоном поводилась 25 сентября. Автомобилистов просили с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не доставлять неудобства движению колонн техники.
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