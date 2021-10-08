Светодинамический фонтан в "Царицыно" 9 октября законсервируют на зиму

Фото: ГБУ "Гормост"
Светодинамический фонтан, который находится в музее-заповеднике "Царицыно", 9 октября законсервируют до весны. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Уточняется, что гидросооружение является единственным в городе, которое закрывают специальным надувным куполом на зимний период. Это защищает его от холодов и осадков.
"Купол состоит из восьми секторов, вес каждого – 400 килограммов. Для его установки задействуем около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор", – говорится в сообщении.
В столице сезон фонтанов завершился 1 октября.
Ранее по просьбам жителей восстановили исторический фонтан на северо-востоке Москвы. Инженерное сооружение появилось на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе Москвы в 1957 году, во дворе домов 21-25.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: