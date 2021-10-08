Светодинамический фонтан в "Царицыно" 9 октября законсервируют на зиму

Фото: ГБУ "Гормост"

Светодинамический фонтан, который находится в музее-заповеднике "Царицыно", 9 октября законсервируют до весны. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что гидросооружение является единственным в городе, которое закрывают специальным надувным куполом на зимний период. Это защищает его от холодов и осадков.

"Купол состоит из восьми секторов, вес каждого – 400 килограммов. Для его установки задействуем около 20 специалистов. Поддерживать форму купола будет постоянно работающий вентилятор", – говорится в сообщении.

В столице сезон фонтанов завершился 1 октября.

Ранее по просьбам жителей восстановили исторический фонтан на северо-востоке Москвы. Инженерное сооружение появилось на улице Бориса Галушкина в Алексеевском районе Москвы в 1957 году, во дворе домов 21-25.