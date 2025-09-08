Объявлены финалисты премии правительства Москвы в сфере управления персоналом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Стали известны 60 финалистов премии правительства Москвы в сфере управления персоналом "В кадре". Заявки на соискание в 2025 году отправили команды из 47 регионов, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Конкурс проходит по трем категориям, среди которых "Федерация", "Регион" и "Столица". В числе федеративных участников в финале примут участие государственные корпорации, вузы, госучреждения и банки.

В региональной категории финалистами стали проекты из Архангельской, Амурской, Воронежской, Калужской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской областей. Вместе с ними за премию поборются команды из Краснодарского и Красноярского края, Башкортостана, Татарстана, Чеченской Республики, а также из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Тем временем в категории "Столица" будут представлены инициативы московских органов исполнительной власти и организаций, находящихся у них в ведомстве. Церемония награждения, на которой объявят имена 24 лауреатов и 12 победителей, пройдет на столичной площадке "Синема Парк Мосфильм".

Среди всех заявок популярными стали номинации "В фокусе: удержание" и "Академия талантов: развитие". Такие результаты свидетельствуют о том, что работодатели желают соответствовать современным требованиям рынка труда и активно вкладывают средства в развитие своих сотрудников.

"Концепция премии основана на метафоре кино, где главными героями становятся HR-специалисты – те, кто обычно остается за кадром, но именно их ежедневный труд по поиску, развитию и удержанию талантов формирует успешные команды", – рассказала директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов столичного правительства Ксения Александрова.

Она также объяснила выбор площадки "Мосфильма" для проведения церемонии награждения, которая состоится 3 октября. По словам Александровой, в такой нестандартной обстановке финалисты смогут почувствовать себя героями. Центром мероприятия станут HR-команды из разных российских регионов и их практики.

Наилучшие проекты будут опубликованы на сайте премии. Это поможет сотрудникам и руководителям, ищущим определенные HR-решения, увидеть и перенять успешные практики.

Между тем до 14 сентября продлится прием заявок на премию "Благотворитель Москвы". Участники смогут испытать свои силы в шести номинациях: "Лучший благотворительный проект", "НКО с историей", "Лучшая работа с бизнесом", "Лучшая команда НКО", "Лучшая медиакампания" и "Лучшая волонтерская программа".

В заявке необходимо рассказать о выдающихся проектах и результатах, которых удалось достичь за год. Церемония награждения лауреатов пройдет 16 октября в кинотеатре "Художественный".