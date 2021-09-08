Новый пешеходный маршрут появился в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тверском районе столицы завершились основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Переулок протяженностью 250 метров расположен параллельно Столешникову переулку. Он связывает Большую Дмитровку и Петровку.

Специалисты убрали провода в кабельную канализацию, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили семь новых дождеприемных решеток.

Тротуары стали шире на 75 сантиметров за счет оптимизации ширины проезжей части. Также там установили бордюрный камень и замостили тротуары плиткой.

Дорогу покрыли новым асфальтом. В переулке созданы дополнительные парковочные места, причем три – для маломобильных горожан. Для велосипедистов сделали пять велопарковок.

Освещение в переулке изменили. Появились фонари, стилизованные под старину. Также были установлены скамейки, две навигационные стелы и урны.

Всего до конца года в Москве проведут благоустройство около пяти тысяч объектов. Ранее в городе завершилось благоустройство пешеходной зоны на улице Ясеневой в районе станции метро "Домодедовская".

Вдоль пешеходной зоны установили новые опоры наружного освещения и арт-объекты, изображающие символ района – листья орехового дерева. В ближайшее время в данной местности будет проведено обновление шести детских и трех спортивных площадок, а также реконструкция площадки для выгула собак.