Музей Москвы и МНПЗ провели первую экскурсию по району Капотня

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Музей Москвы и Московский НПЗ провели первую экскурсию по району Капотня в 2024 году, сообщает пресс-служба предприятия.

В новом сезоне бесплатной ознакомительной программы участники посетят исторические и природные достопримечательности благоустроенного района. В ходе маршрута экскурсанты изучают самобытную архитектуру жилых кварталов, посещают парк на набережной Москвы-реки и уникальный Дворец культуры Капотни, делают остановку возле заводского пруда, где живут белые лебеди.

"Экскурсия по Капотне полностью меняет все устаревшие стереотипы. Сегодня это зеленый и тихий район, совсем не похожий по своей застройке и природе на другие в Москве. Экскурсанты посещают новый ландшафтный парк на набережной, где открыта уличная выставка о местной флоре и фауне. Прекрасная возможность узнать наш мегаполис с новой стороны", – рассказал москвовед, руководитель Городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Туристов в качестве гида сопровождает научный сотрудник Музея Москвы. График ближайших запланированных экскурсий опубликован на официальном сайте музея.

В свою очередь, пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев отметил, что прогулка по Капотне может стать отличным путешествием выходного дня.

"В наших экскурсиях с удовольствием участвуют жители всех возрастов", – сообщил Казанцев.

Экскурсионная программа началась в 2021 году, в которой за это время участниками пеших прогулок, а также организованных поездок на велосипедах и электросамокатах стали более 300 москвичей.

Ранее горожан пригласили с 10 августа по 8 сентября присоединиться к экскурсиям, посвященным истории развития экономики столицы. Они пройдут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Посетителей познакомят с архитектурой центра столицы, а также расскажут историю Москвы через призму ее экономического развития, которое как раз и оказывало серьезное влияние на архитектурно-градостроительный облик города.