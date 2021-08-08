Аллея и смотровая площадка появятся на территории Амбулаторного пруда до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

На территории Амбулаторного пруда появятся прогулочная аллея и смотровая площадка с амфитеатром в рамках благоустройства в 2021 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на на столичный комплекс городского хозяйства.

"Территорию около Амбулаторного пруда благоустроят в этом году – там появится новый сквер", – сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что хаотичную парковку сменит прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями. А на будущей смотровой площадке расположат лежаки и качели-диваны.

"У самого пруда специалисты установят три световых фонтана. Сделают также фестивальную площадку, открытую сцену, игровой комплекс с горками, круговыми качелями и качелями-гнездом, реконструируют детскую площадку. Кроме того, специалисты высадят 95 деревьев и 375 кустарников, разобьют газоны, создадут удобные пешеходные маршруты. Также там появится ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут-площадка с навесом", – подчеркивается в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что масштабное благоустройство района Ясенево на юго-западе Москвы планируется завершить в сентябре. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день в благоустройстве Ясенево принимают участие более 200 рабочих, а также задействовано свыше 40 единиц техники.

