Аллея и смотровая площадка появятся на территории Амбулаторного пруда до конца года

17:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
На территории Амбулаторного пруда появятся прогулочная аллея и смотровая площадка с амфитеатром в рамках благоустройства в 2021 году, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на на столичный комплекс городского хозяйства.
"Территорию около Амбулаторного пруда благоустроят в этом году – там появится новый сквер", – сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что хаотичную парковку сменит прогулочная аллея с газонами, деревьями и качелями. А на будущей смотровой площадке расположат лежаки и качели-диваны.
"У самого пруда специалисты установят три световых фонтана. Сделают также фестивальную площадку, открытую сцену, игровой комплекс с горками, круговыми качелями и качелями-гнездом, реконструируют детскую площадку. Кроме того, специалисты высадят 95 деревьев и 375 кустарников, разобьют газоны, создадут удобные пешеходные маршруты. Также там появится ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут-площадка с навесом", – подчеркивается в сообщении.
Ранее Сергей Собянин заявил, что масштабное благоустройство района Ясенево на юго-западе Москвы планируется завершить в сентябре. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на сегодняшний день в благоустройстве Ясенево принимают участие более 200 рабочих, а также задействовано свыше 40 единиц техники.
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