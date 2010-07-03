Названы самые популярные у москвичей породы экзотических кошек

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Эксперт назвала экзотические породы кошек, которым отдают наибольшее предпочтение жители столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на беседу с президентом Международной фелинологической ассоциации Еленой Шевченко.

"Чаще всего заводят такие породы кошек как тойгер, пантеретта и каракет", – сообщила Шевченко.

Специалист отметила, что за последние пять лет количество экзотических кошек в Москве увеличилось приблизительно в два раза. Она также попросила жителей столицы не дарить подобных животных детям.

"По новому закону об ответственном обращении с животными этих кошек могут содержать только люди, имеющие биологическое образование", – добавила эксперт.

С 1 января 2020 года в России устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев. Дома также станет запрещено держать зверей, которым нужна особая среда обитания.