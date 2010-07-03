Законопроект о передаче бесхозных животных в приюты внесли в Госдуму

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В Заксобрании Ленинградской области предложили продлить срок действия переходного периода, по истечении которого передача животных без владельцев в приют станет общеобязательной, до 1 января 2022 года.

Документ внесен в Госдуму и опубликован в думской электронной базе.

По действующим нормам закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Авторы инициативы опасаются, что установленный срок не позволит хозяевам приютов выполнить все новые требования.

Ранее москвичи высказались за то, чтобы бездомных животных помещали в приюты. Опрос проводился в ходе тестового электронного голосования перед выборами в Мосгордуму.