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10:04

В столичных парках стартовала акция "Пойдем домой?"

город животные

10:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках Москвы стартовала акция "Пойдем домой?", благодаря которой животные из приютов смогут обрести новых хозяев, передает портал мэра и правительства Москвы.

В 13 столичных парках, среди которых парк искусств "Музеон", парки "Северное Тушино", "Фили", "Красная Пресня", появились стенды с фотографиями собак, которые снабжены QR-кодом. Отсканировов его, посетители перейдут на сайт, где смогут познакомиться с данным животным, а также узнать информацию о его приобретении. Если питомца забирает хозяин, то на стенде появляется надпись: "Ушел домой".

"Масштаб выставки – одновременное размещение информации о животных из приютов в 13 парках – наглядно демонстрирует важность и социальную значимость поднятой темы. Мы уверены, что гости не останутся равнодушными к судьбе питомцев и совсем скоро на всех 294 стендах появится обнадеживающая надпись “Ушел домой", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Авторы акции отмечают, что данное мероприятие нацелено на то, чтобы бездомные собаки обрели своих хозяев и прожили долгую жизнь. Каждый новый хозяин питомца получит месячный запас корма для своего нового друга. Выставка продлится с 15 июля по 4 августа. Предполагается, что за время акции все собаки смогут обрести своих хозяев.

Ранее сообщалось, что в Курске в пилотном режиме заработала "горячая линия" по защите животных. Специалисты будут обрабатывать сообщения и подключать к работе местные комитеты ЖКХ, правозащитников или полицию.

Граждане смогут заявлять о случаях жестокого обращения с животными, как домашними, так и бездомными, о случаях нападения на людей. В перспективе линия станет федеральной.

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город животные

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