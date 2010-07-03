В столичных парках стартовала акция "Пойдем домой?"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парках Москвы стартовала акция "Пойдем домой?", благодаря которой животные из приютов смогут обрести новых хозяев, передает портал мэра и правительства Москвы.
В 13 столичных парках, среди которых парк искусств "Музеон", парки "Северное Тушино", "Фили", "Красная Пресня", появились стенды с фотографиями собак, которые снабжены QR-кодом. Отсканировов его, посетители перейдут на сайт, где смогут познакомиться с данным животным, а также узнать информацию о его приобретении. Если питомца забирает хозяин, то на стенде появляется надпись: "Ушел домой".
"Масштаб выставки – одновременное размещение информации о животных из приютов в 13 парках – наглядно демонстрирует важность и социальную значимость поднятой темы. Мы уверены, что гости не останутся равнодушными к судьбе питомцев и совсем скоро на всех 294 стендах появится обнадеживающая надпись “Ушел домой", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Авторы акции отмечают, что данное мероприятие нацелено на то, чтобы бездомные собаки обрели своих хозяев и прожили долгую жизнь. Каждый новый хозяин питомца получит месячный запас корма для своего нового друга. Выставка продлится с 15 июля по 4 августа. Предполагается, что за время акции все собаки смогут обрести своих хозяев.
Ранее сообщалось, что в Курске в пилотном режиме заработала "горячая линия" по защите животных. Специалисты будут обрабатывать сообщения и подключать к работе местные комитеты ЖКХ, правозащитников или полицию.
Граждане смогут заявлять о случаях жестокого обращения с животными, как домашними, так и бездомными, о случаях нападения на людей. В перспективе линия станет федеральной.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: