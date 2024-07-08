Около 18,5 млн человек посетили выставку "Россия" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставку-форум "Россия" на ВДНХ в Москве посетили 18,5 миллиона человек. Об этом заявила гендиректор выставки Наталья Виртуозова, сообщает РИА Новости.

На встрече сотрудников и представителей экспонентов выставки с Владимиром Путиным она отметила, что в мире никогда не будет такого аналога по продолжительности, содержанию и событийности. Виртуозова поблагодарила российского президента за продление выставки. По ее словам, 99% посетителей испытывают чувство гордости за РФ.

6 июля на ВДНХ прошла церемония закрытия выставки "Россия". В дальнейшем она продолжит существовать как национальный центр. Всего с момента открытия на площадке выставки прошло 600 концертов, более 800 мероприятий, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

Кроме того, 18-миллионный посетитель выставки Елизавета Савина из Владимира выиграла трехдневное семейное путешествие в Омскую область. Она пришла на ВДНХ вместе с родителями и братом.