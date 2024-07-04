18-миллионный гость посетил выставку-форум "Россия"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Международную выставку-форум "Россия" посетил 18-миллионный гость. Им стала Елизавета Савина из Владимира, которой удалось выиграть семейное путешествие в Омскую область, сообщает ТАСС.

Она пришла на выставку вместе с родителями и братом. Семье вручили сертификат на трехдневное путешествие в Омскую область.

"У нас самая современная в России арена хоккейная, "G-Drive Арена", мы обязательно ее посетим. У нас самый крутой в стране парк развлечений, <...> в этом году мы открыли еще серию аттракционов, за Уралом самое большое колесо обозрения", – подчеркнул министр спорта региона Иван Колесник.

Ранее сертификат на путешествие получил 17-миллионный посетитель выставки. Им оказался житель Волгограда Егор Морозов, который получил в подарок трехдневное путешествие в Нижний Новгород. Мужчина приехал на выставку со своей женой Ольгой и двумя детьми – шестилетним Андреем и девятилетним Иваном.

