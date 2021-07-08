Москвичи подали более 8 тыс заявок на участие в проекте "Наше дерево" этой осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице завершилась заявочная кампания в рамках проекта "Наше дерево". Осенью в честь рождения ребенка москвичи высадят свыше 8,4 тысячи деревьев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, семейно-экологический проект "Наше дерево" пользуется большой популярностью у горожан.

"За два года его существования по заявкам горожан высажено почти 7,5 тысячи деревьев, а на осень этого года молодые родители забронировали свыше 8,4 тысячи саженцев", – приводятся в материале слова Бирюкова.

Отмечается, что в этом году наиболее востребована липа мелколистная – саженцы бронировали более 4,2 тысячи раз. Также у москвичей популярны сосна, клен и рябина. На эти виды деревьев оставили около 2,7 тысячи заявок.

Саженцы появятся на 25 природных территориях, среди которых Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Битцевский лес, природный заказник "Долина реки Сетунь". Деревья начнут высаживать в сентябре. Также жители столицы уже сейчас могут подать заявки на высадку деревьев весной будущего года.

"К масштабной экологической инициативе присоединились уже сотни московских семей: за два года с момента начала реализации проекта было подано более 15 тысяч заявок на высадку деревьев", – рассказал руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Дерево можно высадить в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку нужно до того, как ребенку исполнится три года. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации в столице у одного из родителей.

Проект озеленения Москвы появился весной 2019 года. Он направлен на улучшение экологической ситуации и сохранение семейных ценностей. Подать заявку на участие в программе можно на mos.ru, там же можно выбрать парк, участок и породу дерева.