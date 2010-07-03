Новые фонари установят на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Больше 110 новых опор уличного освещения установят в районе Марфино на северо-востоке столицы до конца лета.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе окружной администрации, работы планируют закончить до конца месяца.

Новые фонари установят на улицах Большая Марфинская, Комдива Орлова и Гостиничной, а также на Сусоколовском шоссе возле станции метро "Владыкино".

Кроме того, опоры освещения заменят на проезде у кинотеатра "Рига" от улицы Станционная до Ботанической и у вестибюлей станции метро "Владыкино".

Ранее сообщалось, что на территории Северо-Западного административного округа (СЗАО) столицы планируют установить более 700 опор наружного освещения.