Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Две станции метро планируют открыть в Обручевском районе в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
"В Обручевском районе Москвы ведется строительство сразу двух станций южного участка Большой кольцевой линии метро: "Калужской" и "Улицы Новаторов", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Станция "Калужская" размещена в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзная и Старокалужским шоссе. С нее пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метрополитена.
Станция "Улица Новаторов" расположится под улицей Новаторов в месте пересечения с Ленинским проспектом. В будущем станция образует пересадочный узел со станцией "Улица Новаторов" Коммунарской линии.
В настоящее время специалисты проводят работы по возведению основных монолитных конструкций станций. Уже построены левый и правый перегонные тоннели между платформами.
Ранее сообщалось, что на границе 6-го и 7-го микрорайонов Теплого Стана к 2023 году появится станция "Улица Генерала Тюленева". В настоящий момент строительные работы продолжаются в центральной части района.
Коммунарская линия Московского метрополитена протянется более чем на 40 километров. Участок подземки пройдет от станции "Севастопольский проспект" до станции "Троицк" в Троицком административном округе. На ветке разместят 16 станций.
Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет 54%
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