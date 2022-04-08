Квартал граффити открыли в районе Курского вокзала

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка уличного искусства "Архитектура слова" открылась в районе Курского вокзала в Москве. Работы художников-граффитистов расположены на стене вдоль железнодорожных путей по дороге от Курского вокзала в сторону центра современного искусства "Винзавод" и центра дизайна Artplay. Выставка продлится до сентября 2022 года. Далее проект представит новые работы современных уличных художников.

Отмечается, что на экспозиции представлены пять работ, которые были отобраны на конкурсе среди 15 мастеров-граффитистов. В частности, в проекте принимают участие художники Slak_Aesthetics, Дима Retro, Кирилл Кто, Petro_Aesthetics и Иван Найнти.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, художники в своих работах постарались показать, что сегодня город идет на сближение с граффистами.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, уличное искусство должно быть в профессиональных и цивилизованных рамках.

"Мы понимаем, что это круто и хорошо, но с большой и важной оговоркой: когда это продуманно, осознанно и профессионально сделано", – приводит слова Кузнецова ТАСС.

В свою очередь, куратор направления Винзавода Urban + Art Сабина Чагина пояснила, что данная галерея стала по сути первой легальной городской площадкой, где уличные художники могут выставляться в формате временной экспозиции и устанавливать диалог с жителями города.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии, фестиваль и лекции в преддверии Дня космонавтики. Для посетителей подготовили экскурсии "Планеты Солнечной системы", "От старта до посадки", программу "Нефть в космосе", интеллектуальный спиддейтинг, лекции "Плывущие по порядку. Николай Федоров и Юрий Гагарин", "Космос в восприятии средневекового книжника" и "Искусство и представление о космосе в XX веке".

Также в Международный день птиц на территории Московского зоопарка открылась мультимедийная фотовыставка "Пеликантность. Пеликаны мира". Экспозиция будет доступна для посещения с 1 апреля по 28 мая.