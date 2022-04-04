В Москве начался прием заявок на всероссийский арт- проект "Контуры культуры"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице стартовал прием заявок на всероссийский арт-проект "Контуры культуры", участники которого преобразуют ряд культурных центров и библиотек города, сообщает ТАСС.

Организатором пока пилотного арт-проекта выступает Московский продюсерский центр при поддержке департамента культуры Москвы. Художникам предстоит преобразовать пространства 12 культурных центров и 14 городских библиотек. Заявки на участие принимаются до 1 мая.

Художников будут отбирать по двум направлениям: стрит-арт, то есть стенные росписи в интерьерах общественных зданий, и паблик-арт в формате отдельно стоящих арт-объектов. Участники распишут пространства Московского продюсерского центра, ГБУК Москвы "Современник", Дома культуры "Восход" и других учреждений.

Директор Московского продюсерского центра Андрей Петров заявил, что миссия проекта состоит в том, чтобы повысить социальную и культурную значимость уличного искусства.

"Оно больше не должно ассоциироваться исключительно с галерейной экспозицией или нелегальными городскими интеграциями. Молодые художники со всей России смогут реализовать свой эскиз на площадках культурных центров и библиотек, которые стремятся привлечь молодую аудиторию в свои стены", – подчеркнул он.

Проект пройдет в несколько этапов. Сбор заявок будет осуществляться с 4 апреля по 1 мая, 11 мая начнется отбор финалистов экспертным жюри проекта, а уже 13 мая объявят победителей.

C 31 марта по 3 апреля в Гостином дворе в Москве прошла III Международная ярмарка современного искусства и арт-форум Art Russia. В мероприятиях приняли участие 140 деятелей искусства из России и зарубежных стран.

В ходе форума художники и эксперты обсудили актуальные вопросы современного искусства. Основными темами деловой программы стали "Искусство и технологии", "Новые медиа в искусстве и NFT", "Российский арт-рынок: прогнозы". Также участники форума смогут увидеть перформансы, поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых.