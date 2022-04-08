В Москве помыли памятник Юрию Гагарину в преддверии Дня космонавтики

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве в преддверии Дня космонавтики помыли памятник Юрию Гагарину. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

"Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. <...> Специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

При очистке памятника специалисты использовали автогидроподъемники, поскольку высота монумента составляет 42,5 метра. Общий вес памятника вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" составляет 12 тонн.



В комплексе городского хозяйства рассказали, что фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков. Этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.

Ранее стало известно, что в парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики. Там состоятся мастер-классы, концерты и квесты, посвященные космосу.

Также Останкинская телебашня выведет на медиафасад открытку ко Дню космонавтики. Кроме того, праздничное изображение покажут на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле.

