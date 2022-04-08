В Москве помыли памятник Юрию Гагарину в преддверии Дня космонавтики

"Монумент, установленный более 40 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. <...> Специалисты промыли памятник водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – рассказал заммэра Петр Бирюков.
При очистке памятника специалисты использовали автогидроподъемники, поскольку высота монумента составляет 42,5 метра. Общий вес памятника вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата "Восток" составляет 12 тонн.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков. Этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.
Ранее стало известно, что в парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики. Там состоятся мастер-классы, концерты и квесты, посвященные космосу.
Также Останкинская телебашня выведет на медиафасад открытку ко Дню космонавтики. Кроме того, праздничное изображение покажут на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле.
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