ТЦ GoodZone на Каширском шоссе выставили на продажу

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Торговый центр GoodZone, который расположен на Каширском шоссе на юге Москвы, выставила на продажу компания Fort Group, пишет газета "Ведомости".

"Это было сделано по настоянию Сбера – основного кредитора торгового центра", – говорится в статье.

Специалисты рынка недвижимости оценили рыночную стоимость торгового центра для издания в 6–12 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что здание может приобрести кто-то из застройщиков и возвести на территории жилое здание.

Ранее сообщалось, что 15 нежилых помещений выставили на продажу на юге Москвы. Помещения находятся в таких районах, как Братеево, Даниловский, Донской и другие. Купить помещения могут любые физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.