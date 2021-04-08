Территорию около трех станций МЦД благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице благоустроят территории возле трех станций Московских центральных диаметров (МЦД) – Печатники, Курьяново и Щукинская.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работы завершатся летом.

В рамках проектов будет улучшена пешеходная и транспортная доступность станций: в частности, сделают новые тротуары и заменят асфальт.

"Предусмотрено озеленение – будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны, по дороге к станциям установят лавочки и урны", – сказал Бирюков.

Кроме того, установят дополнительное освещение. При этом пространство около станции МЦД Щукинская станет транспортным узлом для автобусов. Там появятся три линии посадки на общественный транспорт. Возле станции Курьяново сделают велодорожку с пунктом проката и автомобильную парковку.

Ранее стартовало строительство транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот" для МЦД-2 и МЦД-4, который интегрируют со станциями метро "Площадь Ильича" и "Римская".