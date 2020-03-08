Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:50

Входы и выходы на станциях метро у "РЖД Арены" могут ограничить из-за матча

город метро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

На станциях метро и МЦК, находящихся вблизи стадиона "РЖД Арена", возможны ограничения в воскресенье вечером. Они связаны с проведением футбольного матча, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 на "РЖД Арене" встретятся "Локомотив" и "Ахмат". Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этих станциях возможны ситуативные ограничения на вход и выход. В связи с этим горожан призвали к внимательности.

Также москвичам рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания футбольной встречи. Кроме того, жителям столицы напомнили о возможности оплаты прохода в метро банковской картой прямо на турникетах.

Ранее ограничения на вход и выход были введены на станциях у стадиона в Тушине. Там состоялась встреча "Спартака" с ЦСКА.

Также стало известно о закрытии для пассажиров четырех станций Некрасовской линии метро. Сообщалось, что изменения будут связаны с подключением новых станций ветки.

"Это наш город": Некрасовскую линию метро закроют 20-24 марта

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика