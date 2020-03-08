Входы и выходы на станциях метро у "РЖД Арены" могут ограничить из-за матча

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На станциях метро и МЦК, находящихся вблизи стадиона "РЖД Арена", возможны ограничения в воскресенье вечером. Они связаны с проведением футбольного матча, сообщили в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Сегодня в 19:00 на "РЖД Арене" встретятся "Локомотив" и "Ахмат". Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этих станциях возможны ситуативные ограничения на вход и выход. В связи с этим горожан призвали к внимательности.

Также москвичам рекомендовали приобретать билеты на обратную поездку заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания футбольной встречи. Кроме того, жителям столицы напомнили о возможности оплаты прохода в метро банковской картой прямо на турникетах.

Ранее ограничения на вход и выход были введены на станциях у стадиона в Тушине. Там состоялась встреча "Спартака" с ЦСКА.

Также стало известно о закрытии для пассажиров четырех станций Некрасовской линии метро. Сообщалось, что изменения будут связаны с подключением новых станций ветки.