Монолитные работы на паркинге у станции метро "Рассказовка" выполнены наполовину

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты выполнили половину от общего объема монолитных работ в рамках строительства наземно-подземного паркинга у станции метро "Рассказовка" Солнцевской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, площадь паркинга составит около 30 тысяч квадратных метров, в нем будут четыре наземных и два подземных уровня на 840 машино-мест. По его словам, продолжается возведение основных конструкций сооружения, также на уровне второго наземного этажа идут бетонные работы.

Также глава Стройкомплекса добавил, что площадь наземной части парковки составит 18,4 тысячи "квадратов", а подземной – 11,6 тысячи. Парковочными местами, продолжил он, смогут воспользоваться жители ТиНАО и Подмосковья. Люди смогут оставить там свой автомобиль, пересесть на общественный транспорт и добраться до места назначения, уточнил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сказал, что в паркинге установят новое оборудование. С его слов, объект оснастят системами безопасности, пожаротушения, диспетчеризации, а также автоматизированной парковочной системой. Более того, там будут установлены энергоэффективные приборы электроснабжения и освещения, подчеркнул он.

Кравцов добавил, что возведение паркинга проходит в высоком темпе. Каждый день на строительной площадке работают около 80 человек, которые, помимо монолита, выполняют обратную засыпку котлована и иные строительно-монтажные работы, заключил он.

Ранее руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что город выставил на торги 14 машино-мест в многоуровневом паркинге в Северном Медведкове. Площадь парковочных мест составляет 17–18 квадратов, добавил он. Он подчеркнул, что горожане могут поучаствовать в торгах и получить постоянное парковочное место недалеко от дома.

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