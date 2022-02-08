Москвичам напомнили, куда обращаться при скоплении воды

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Жителям столицы напомнили, куда обращаться при скоплении воды. Об этом сообщили в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
Об обнаружении временных скоплений воды около дома москвичи могут сообщать в управу района, в префектуру округа, в объединение административно-технических инспекций по номеру +7 (499) 264-96-81 или используя сайт ОАТИ.
Также о данной проблеме жители столицы могут сообщать в Единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53 или на портал "Наш город".
При обнаружении скоплений воды на дорогах и во дворах, а также в подземных переходах москвичи могут обратиться в ГУП "Мосводосток" +7 (495) 657-87-03, в ГБУ "Гормост" по телефону +7 (495) 632-58-46 и в столичный департамент ЖКХ в социальных сетях.
Жителям столицы напомнили, что к устранению возможных временных скоплений воды из-за оттепели привлечены порядка 300 бригад специалистов и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".
Ранее сообщалось, что температура воздуха около ноля градусов в столичном регионе продержится до конца рабочей недели. Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова отмечала, что до субботы, 12 февраля, в городе будет идти небольшой снег, а температура воздуха по региону составит от -4 до +1 градуса.
Синоптики пообещали потепление в Московском регионе до конца недели
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