Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям столицы посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте в вечернее время.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Ожидается, что вечером 8 февраля загруженность на столичных дорогах может достигнуть 6 баллов. Затруднения в движении будут наблюдаться в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Ранее в департаменте транспорта сообщили, что москвичи стали быстрее добираться домой после работы. Время в пути сократилось примерно втрое. После перехода людей на удаленку свободнее стали и дороги, и общественный транспорт. Загруженность улиц упала с 8–9 до 5–6 баллов.