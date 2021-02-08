В Восточном Измайлове почти 80 семей начнут расселение по реновации до конца июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расселение почти 80 семей по программе реновации в Восточном Измайлове запланировано в первом полугодии 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"Под заселение планируется передать новостройку на улице 13-й Парковой, доме 16А. 76 семей из пятиэтажки дома 1/25, корпуса 2, на Измайловском бульваре получат смотровые ордера", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Новостройка введена в эксплуатацию в этом году, она рассчитана на 147 квартир. На прилегающей к дому территории пройдет благоустройство, во дворе установят детские игровые комплексы и создадут места для отдыха.

По данным пресс-службы, в районе Восточное Измайлово подобрали четыре стартовые площадки площадью более 70,1 тысячи квадратных метров для расселения по реновации.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Зюзино началось строительство дома на 156 квартир в рамках программы реновации. Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, дом начали возводить по адресу Севастопольский проспект, владение 71, корпус 1.