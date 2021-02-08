Строительство дома по программе реновации началось в Зюзине

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко
В столичном районе Зюзино началось строительство дома на 156 квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, дом начали возводить по адресу Севастопольский проспект, владение 71, корпус 1.
"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода, ограждение строительной площадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – отметил он.
Уточняется, что площадь двухсекционного дома с подземной парковкой составит более 9 тысяч квадратных метров, а готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.
"Фасады будут облицованы керамическим пиленым кирпичом. Лоджии остеклят. В вестибюле жилой части разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", – говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Ранее стало известно о вводе в эксплуатацию новых домов в Северном Тушине и Восточном Измайлове. Возведенные по программе реновации новостройки дополнены благоустроенными дворами, а также помещениями для организаций товаров и услуг на первых этажах домов.
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