Более 330 тысяч адресов присвоили столичным объектам в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В прошлом году в столице появилось более 330 тысяч новых адресов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По его данным, больше всего объектов, получивших названия, с на территориях ТиНАО и ЮАО – 74 и 38,8 тысячи соответственно. Информация о каждом содержится в адресном реестре объектов недвижимости Москвы, ведением которого занимаются специалисты МосгорБТИ.

В 2023 году реестр пополнился данными о 17,4 тысячи земельных участков, 18,9 тысячи объектов капитального строительства, 230 тысячах квартир и нежилых помещений, а также 65,7 тысячи машино-мест.

По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на сегодняшний день в адресном реестре собраны сведения более чем о шести миллионах объектов недвижимости.

Все столичные здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства, машино-места и земельные участки должны иметь официальные адреса. Чаще всего они даются перед вводом в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что офисный квартал из трех корпусов переменной этажности появится на севере столицы. Объект планируют построить по адресу Ходынский бульвар, владение 6/2 в Хорошевском районе. Общая наземная площадь корпусов составит 89 тысяч квадратных метров. Реализация проекта создаст около 9 тысяч новых рабочих мест.

Отмечается, что на первых этажах зданий откроются магазины, рестораны, кафе, фитнес-студии. Также специалисты благоустроят территорию, которая связывает бизнес-центр с ландшафтным парком "Ходынское Поле".

Современный жилой квартал появится возле метро "Солнцево"