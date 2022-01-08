Москва в 2021 году помогла локализовать производства 17 компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве за 2021 год локализовали свое производство 17 компаний. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Организации активно пользовались услугами Агентства промышленного развития (АПР) Москвы, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За весь 2021 год город помог в локализации 17 предприятиям, на которых появится 445 новых рабочих мест. Общий объем запланированных ими инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей", – отметил специалист.

Только в декабре процедуру локализации прошли пять компаний, еще одна расширила занимаемые территории для новых разработок. В совокупности организации займут почти четыре тысячи квадратных метров в пределах МКАД и создадут 170 рабочих мест. Размер инвестиций составит 1,7 миллиарда рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал постановление, согласно которому правительство столицы расширит участие малого бизнеса и социально-ориентированных НКО в государственных закупках. В 2021 году в таких операциях приняли участие порядка 40 тысяч субъектов малого предпринимательства.