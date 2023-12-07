Еще один дом по программе реновации передали под заселение в районе Кузьминки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Кузьминки передали под заселение еще одну новостройку по программе реновации, которая располагается по адресу Волгоградский проспект, дом 138, корпус 4. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, к переселению в новостройку уже приступили жильцы пятиэтажек по адресам улица Юных Ленинцев, дом 97, корпус 3, дом 103, корпус 3, дом 113, корпуса 4 и 5.

"Центр информирования по переселению расположен на первом этаже новостройки. В нем жители расселяемых домов могут обратиться к профильным специалистам по вопросам, возникающим в ходе переезда в новую квартиру", – добавил он.

Жилой дом расположен в квартале с развитой инфраструктурой. Так, около новостройки есть школы и детские сады, различные магазины, спортивные комплексы и поликлиники, а также парк "Кузьминки-Люблино" и станция метро "Кузьминки".

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что специалисты подготовили письма с предложениями равнозначных квартир почти для 650 горожан, которые проживают в старых домах в Кузьминках. Они будут осматривать новое жилье поэтапно.

"Так, с 30 ноября предложенные квартиры начали осматривать москвичи, проживающие по адресу улица Юных Ленинцев, дом 113, корпус 4. Жители оставшихся трех домов получат письма с предложениями новых квартир в декабре", – добавил Гаман.

С начала реализации программы реновации в этом районе новое жилье получили уже порядка 4,7 тысячи человек. Как напомнил Левкин, первую новостройку по программе реновации в Кузьминках передали под заселение в 2018 году.

На данный момент в районе заселяют 14 домов, в которые переезжают жители 29 старых зданий. При этом 20 домов уже полностью расселили, 12 из них были снесены. На их месте строят девять жилых домов для следующих участников программы реновации.

Ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов рассказал, что три новостройки появятся в Котловке в рамках реализации программы реновации. Современное жилье возведут по адресам Нагорная улица, владение 5а, Ремизова улица, владение 11, корпус 2, Большая Черемушкинская улица, владение 25б.

До этого заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что порядка 325 домов снесли в Москве с начала реализации программы реновации, из них 192 были ликвидированы в этом году. Теперь в 11 округах города специалисты смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 миллиона "квадратов" жилья.

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