Архитектурная отделка одного из метромостов БКЛ завершается в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В столице специалисты завершают архитектурную отделку метромоста в составе соединительной ветки между станцией "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и электродепо "Аминьевское", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сооружение, длина которого составляет 475 метров, накрыто металлической фальцевой кровлей, защищающей пути от осадков и ограничивающих доступ на объект посторонних лиц.

"Металлоконструкции моста отделали ламелями – жалюзийными экранами, имеющими декоративную и ветрозащитную функции, они окрашены в кварцевый серый цвет", – рассказал глава Стройкомплекса.

Бочкарев подчеркнул, что одновременно сооружаются еще два метромоста на соединительной ветке между депо "Аминьевское" и станцией "Давыдково" БКЛ. Они также находятся в высокой степени завершенности.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что при отделке метромоста использован бирюзовый цвет – цвет БКЛ. В нем выполнены пролетные бетонные балки.

"Для большей художественной выразительности в темное время суток искусственное сооружение будет оборудовано архитектурно-декоративной подсветкой", – рассказал он.

Кравцов добавил, что ранее было завершено устройство металлоконструкций моста и смонтированы инженерные системы, специалисты ведут их пусконаладку.

В начале октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что электродепо "Аминьевское" будет достроено к моменту запуска Большой кольцевой линии метро. Данное учреждение станет одним из самых крупнейших в стране и будет оснащено самым современным оборудованием.

Кроме того, мэр рассказывал, что строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет уже 96%. По его словам, в ближайшее время в состав ветки полностью войдет Каховская линия, что улучшит транспортное обслуживание четырех районов Москвы.



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