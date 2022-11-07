Центры московского долголетия пригласили на дни открытых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 7 по 14 ноября Центры московского долголетия открывают двери для всех желающих, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Горожане старше 55 лет познакомят с деятельностью клубов долголетия, расскажут о том, как проводят досуг в кругу друзей, и поделятся своими увлечениями. Всю неделю в центрах будут проходить открытые встречи, лекции, мастер-классы, концерты. Гости также смогут узнать о проекте и работе клубов.

Кроме того, они смогут сразу выбрать занятие по интересам, среди которых рисование, танцы, шахматы, бильярд или йога. Если не найдется подходящего, то будет возможность организовать свой клуб, объединив в нем единомышленников.

Каждый центр подготовил не только экскурсии, но и уникальную программу. Например, в центре московского долголетия "Хамовники" проведут мероприятия, посвященные тренировке памяти. В центре "Преображенское" гости смогут познакомиться с кулинарными ЗОЖ-клубами. В ЦМД "Зябликово" пройдет концерт хорового ансамбля "Русь", а также выставка творческих работ художественных клубов центра.

Ранее сообщалось, что в сентябре "Московское долголетие" открыло новый сезон. На этот раз акцент сделали на образовательной части.

Участники проекта смогут повысить уровень цифровой, финансовой и правовой грамотности. Из-за популярности данных курсов количество групп увеличат.



В Москве откроют еще 19 центров "Московского долголетия"

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