В Ростокине подготовят к заселению новостройку по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой дом в столичном районе Ростокино будет готов к заселению по программе реновации в конце 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Новостройка на улице Сельскохозяйственной введена в эксплуатацию в сентябре этого года, и сейчас на объекте идет приемка жилых помещений. После передачи дома под заселение смотровые ордера будут предложены жителям дома 135А на проспекте Мира", – рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новый дом представляет собой монолитный двухсекционный комплекс переменной этажности. В нем оборудованы 110 квартир, большая часть которых (55) двухкомнатные. Квартиры для маломобильных граждан расположены на первом этаже.

В департаменте градостроительной политики Москвы напомнили, что по программе реновации жителям передают в пользование помещения с улучшенной отделкой. Всего в Северо-Восточном округе по программе реновации расселят 499 домов.

Накануне стало известно, что на севере Москвы подготовят к вводу в эксплуатацию девять домов по программе реновации. Суммарно в Северном административном округе идет строительство и проектирование 35 объектов.

